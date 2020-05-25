Леди Гага в микротопике оголила грудь (фото)

Артистка опубликовала новый снимок.

Эпатажная американская певица Леди Гага порадовала поклонников новым фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка показалась в кожаном микротопике черного цвета. Одежда на артистке настолько откровенна, что оголила часть груди. При этом Гага позирует с распущенными длинными волосами и выразительным макияжем.

"Я слышу гром", - подписала снимок артистка.

Поклонники оценили новый снимок и засыпали Леди Гагу комплиментами: "Я чувствую, что температура становится все выше и выше!", "Королева", "Посмотрите на эту богиню", - написали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Леди Гага назвала дату выхода нового альбома под названием Chromatica, который ранее был отложен из-за пандемии коронавируса.

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