Истец требует у звезды 100 миллионов долларов компенсации.

На известную американскую певицу Леди Гагу, которая в марте выпустила новый музыкальный альбом "Mayhem", подали в суд. Артистку обвиняют в плагиате. Причиной стало название и логотип ее пластинки "Mayhem". Истец требует у звезды выплаты компенсации в размере 100 миллионов долларов.

Как пишет издание Rolling Stone, конфликт возник из-за использования исполнительницей названия "Mayhem". Дело в том, что это название уже было запатентовано и принадлежит оно бренду Lost International с 2015 года. Владельцы торговой марки обвинили звезду в незаконном использовании их названия и логотипа в своем творчестве.

Знаменитость также запустила мерч, на одежде которого была надпись "Mayhem". В судебном иске указано, что на товарах Леди Гага логотим "очень похож и даже идентичен" на логотип Lost International.

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"Действия Леди Гаги могут ввести общественность в заблуждение, заставив ее прийти к выводу, что ее товары происходят от компании Lost или одобрены ею, что нанесет ущерб как компании Lost, так и общественности", - отметил истец.

Представители компании утверждают, что пытались "мирно" урегулировать недоразумение и обращались к команде певицы, но ответа не получили. Поэтому они подали на нее в суд. Теперь Lost International требует, чтобы звезде запретили использование логотипа "Mayhem" и хочет, чтобы она выплатила 100 миллионов долларов компенсации.

Адвокат Леди Гаги уже прокомментировал скандал вокруг логотипа. Орин Снайдер сообщил, что альбом артистка стал мегапопулярным во всем мире, поэтому неудивительно, что кто-то "пытается воспользоваться ее успехом, подав безосновательный иск".

"Это не что иное, как корыстное и безосновательное злоупотребление правовой системой", - сказал юрист.

К слову, первый за пять лет музыкальный альбом знаменитости увидел свет 7 марта этого года. В него вошло 14 треков, в частности, "Die With a Smile", "Disease" и "Abracadabra". Пластинка быстро получила мировую славу и положительные отзывы слушателей, которые писали, что она напоминает им старое творчество исполнительницы.

Напомним, ранее новый хит Леди Гаги стал самой популярной песней в Украине на платформе Apple Music. Композиция "Abracadabra" более месяца была на первом месте в музыкальных чартах и оставалась лидером в Украине. Стало известно, какие еще треки попали в топ-10.

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