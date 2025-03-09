Без россиян в рейтинге на стриминговом сервисе не обошлось.

Стриминговый сервис Apple Music, который ранее назвал лучшие альбомы всех времен, выбрал самую популярную в Украине песню за последнее время. В десятку лучших треков попали "творения" россиян и композиции иностранных артистов.

На платформе создали музыкальный чарт "Топ-100 в Украине", который обновляется ежедневно. В рейтинг входят композиции, которые чаще всего прослушиваются на сервисе. Из 10 песен, которые лидируют в чарте, украинских всего шесть. Все остальные это треки англоязычных исполнителей или россиян.

Почетное первое место в рейтинге досталось хиту "Abracadabra", который исполняет американская звезда Леди Гага. Композиция увидела свет 3 февраля 2025 года. За это время она стала абсолютным лидером не только в Украине, но и в других странах мира.

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В разное время трек возглавлял чарты также на YouTube Music и Spotify. За более чем месяц на Apple Music "Abracadabra" лишь раз уступала первое место российскому рэперу Алишеру Моргенштерну с его треком "Повод". Однако позже она вернулась к лидерской позиции.

Хит на YouTube собрал уже почти 75 миллионов просмотров. Для его создания артистка использовала сэмпл из песни "Spellbound" группы Siouxsie and the Banshees. Такой успех трека объясняют тем, что он похож на ранние работы Леди Гаги. Она сама ранее отмечала, что релиз похож на ее хит "Bad Romance" 2009 года. К слову, композиция вошла в первый за пять лет альбом звезды "Mayhem", который вышел 7 марта.

Кто еще вошел в топ-10 на Apple Music:

Леди Гага - "Abracadabra"

Бумбокс - "Зцапала-злапала"

Adam, Sasha Norova - "Ау ау"

Лобода - "Інстинкт"

Илья Парфенюк - "Врубай"

Sleepy Happow - "ANXIETY"

GIMS - "NINAO"

Тоня Матвиенко - "Кульбаби"

Скриптонит - "не расслабляйся"

Надя Дорофеева - "Додайте світла"

Напомним, ранее Александр Волошин, который уехал за границу, возглавил тренды YouTube. Блогер 24 февраля выпустил новую песню "Ненько", в которой спел о тоске по родине. Сейчас трек самый популярный на украинском YouTube.

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