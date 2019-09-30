"Ей годик!": российский певец Сергей Лазарев впервые показал свою дочь (фото, видео)
Российский певец Сергей Лазарев впервые показал поклонникам фотографию своей годовалой дочери Анны, которая появилась на свет от суррогатной матери.
Фотография с детьми появилась на странице в Instagram певца.
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Во время программы "Секрет на миллион" Сергей признался, что год назад у него родилась дочь. О появлении ребенка на свет знал только его близкий друг Влад Топалов, бывший участник группы Smash.
«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!» — сказал Сергей. Девочка родилась с весом 3700 г и ростом 52 см.
«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!», — написал певец в подписи к фото.
Кроме дочери, Лазарев воспитывает 5-летнего сына Никиту.
Также стало известно, что его сын и дочь — «полноценные брат с сестрой». Детей выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины.
Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир- Никитушка , Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки! ❤️❤️❤️ #НикитаСергеевич #АннаСергеевна #Лазаревы P.s. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня выслушал меня в передаче «Секрет на Миллион» , каждому кто прожил со мной все то, о чем я рассказывал, каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям , и радовался моим семейным радостям. Директ разрывается от поздравлений! Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью , в разы больше негативно настроенных.... Отдельная благодарность Лере Кудрявцевой @leratv ❤️, и всей команде программы «Секрет на Миллион» , которая готовила к выпуску эту эмоциональную передачу! Спасибо моей семье , а также Мише и Владу Топаловым, что так согласились на такой публичный разговор на очень личные темы! Спасибо, я очень счастлив! А недоброжелателям, завистникам я хочу сказать- Не судите, да не судимы будете! Добра и мира всем вам! Я вас люблю!!!
Сергею Лазареву запрещен въезд в Украину — его имя внесено в базу Миротворец. Лазарев участвовал в российских пропагандистских мероприятиях и попытках легализации аннексии Крыма.