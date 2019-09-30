"Ей годик!": российский певец Сергей Лазарев впервые показал свою дочь (фото, видео)

Во время программы "Секрет на миллион" Сергей признался, что год назад у него родилась дочь

Российский певец Сергей Лазарев впервые показал поклонникам фотографию своей годовалой дочери Анны, которая появилась на свет от суррогатной матери.

Фотография с детьми появилась на странице в Instagram певца.

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Во время программы "Секрет на миллион" Сергей признался, что год назад у него родилась дочь. О появлении ребенка на свет знал только его близкий друг Влад Топалов, бывший участник группы Smash.

«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!» — сказал Сергей. Девочка родилась с весом 3700 г и ростом 52 см.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!», — написал певец в подписи к фото.

Кроме дочери, Лазарев воспитывает 5-летнего сына Никиту.

Также стало известно, что его сын и дочь — «полноценные брат с сестрой». Детей выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины.

Сергею Лазареву запрещен въезд в Украину — его имя внесено в базу Миротворец. Лазарев участвовал в российских пропагандистских мероприятиях и попытках легализации аннексии Крыма.