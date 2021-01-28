Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений после коронавируса.

В возрасте 87 лет умер известный российский актер Василий Лановой.

Читайте такжеИзвестный украинский шоумен попал в ДТПОб этом ТАСС сообщила его жена актриса Ирина Купченко.

"Василий Семенович скончался", - сказала она.

Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений после коронавируса. Ему был поставлен диагноз "пневмония". Ранее стало известно, что Лановой пережил клиническую смерть.

Отметим, что Лановой входит в базу "Миротворца" из-за участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посещения оккупированного Крыма.

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Автор: УНИАН