Ранее актер пережил клиническую смерть / фото Википедия
В возрасте 87 лет умер известный российский актер Василий Лановой.
Читайте такжеИзвестный украинский шоумен попал в ДТПОб этом ТАСС сообщила его жена актриса Ирина Купченко.
"Василий Семенович скончался", - сказала она.
Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений после коронавируса. Ему был поставлен диагноз "пневмония". Ранее стало известно, что Лановой пережил клиническую смерть.
Отметим, что Лановой входит в базу "Миротворца" из-за участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посещения оккупированного Крыма.
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