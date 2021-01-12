Певица резко отреагировала на критику.

Американская певица Лана Дель Рей нарвалась на резкую критику в сети из-за обложки нового альбома Chemtrails Over the Country Club.

Читайте такжеЛана Дель Рей выпустила новую песню о любвиСкандал разгорелся под одним из ее постов в Instagram.

Исполнительницу обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих на обложке. Многих пользователей возмутило то, что на снимке запечатлены лишь белые женщины.

Певица ответила на критику тем, что на фото - ее лучшие подруги, некоторые из которых имеют мексиканские корни:

"За 11 лет работы я всегда был чрезвычайно инклюзивна, даже не прилагая усилий. Мои лучшие друзья - рэперы, мои парни были рэперами. У меня есть близкие друзья со всего мира, поэтому, прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки. Уважайте это".

Такой комментарий вызвал еще больше критики.

Скандальная обложка нового альбома Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей: чем известна певица

Дель Рей начала свою карьеру в 2005 году.

Мировая известность пришла к ней после выпуска ее дебютного сингла «Video Games» в 2011 году.

Дальнейшее признание певица после выпуска своего второго студийного альбома Born to Die.

В ноябре 2012 года исполнительница выпустила мини-альбом Paradise, который был номинирован на американскую музыкальную премию Грэмми в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

Всего она выпустила пять студийных альбомов.

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Автор: УНИАН