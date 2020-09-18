Младшей дочери Курниковой  и Иглесиаса скоро исполнится 8 месяцев / фото Анна Курникова, Instagram

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке девочка сидит на диване среди белоснежных подушек. 

Поклонники отметили невероятное сходство малышки с ее знаменитой матерью: "Ваша копия", "Мне кажется, вот так выглядит результат настоящей любви", "Милота, красивая малышка", - написали фолловеры.

Курникова и Иглесиас:

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Автор: Екатерина Лиманская