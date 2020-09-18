Младшей дочери Курниковой и Иглесиаса скоро исполнится 8 месяцев / фото Анна Курникова, Instagram
Анна Курникова поделилась с поклонниками фото подросшей дочери.
Читайте такжеИглесиас показал лицо их с Курниковой 2-месячной дочери (видео)
Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке девочка сидит на диване среди белоснежных подушек.
Поклонники отметили невероятное сходство малышки с ее знаменитой матерью: "Ваша копия", "Мне кажется, вот так выглядит результат настоящей любви", "Милота, красивая малышка", - написали фолловеры.
Курникова и Иглесиас:
- Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая теннисистка Анна Курникова воспитывают троих детей.
- Ранее у них родились близнецы: сын Николас и дочь Люси.
- 30 января 2020 года у пары родилась дочь Мэри (по данным некоторых СМИ - Маша).
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram