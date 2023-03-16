Сейчас артист поет исключительно на украинском.

Легендарный певец Эль Кравчук будто исчез из украинского шоу-бизнеса. В последнее время о нем почти ничего не было известно. Однако артист не закончил карьеру. Почти год назад он пережил страшную потерю и сильно изменился.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Кравчук был в Киеве, вместе со своими родителями. Артист помогал не только им. Рядом с ним живут люди преклонного возраста, которых он тоже поддерживал. Впоследствии Кравчук получил предложение поехать в тур в поддержку ВСУ.

Артист с радостью согласился, ведь его душа стремилась к творчеству. Конечно, о коммерции речь не шла. Кравчук отмечает, что он хотел помогать военным и собирать деньги для наших защитников. Музыкант ездит с концертами для ВСУ еще с 2014 года.

Песни Кравчука ранее часто звучали в городе Попасная Луганской области. Сейчас захватчики оккупировали этот населенный пункт и почти стерли его с лица земли.

"Я каждый день молюсь и смотрю, где моя Попасная на карте. Где наш фронт. Мы понимаем, что Попасной не существует", - признался в интервью для "ЖВЛ" Кравчук.

Сейчас артист поет исключительно на украинском. Недавно он записал новую песню. Кроме этого, Кравчук подписал контракт, скоро о нем узнает вся Европа. Также артист получает предложения из Китая.

Жизнь вновь открывает перед звездой 90-х новые творческие горизонты. Однако артисту пришлось пережить страшную потерю. Кравчук потерял отца.

"Я никому не рассказывал об этом, ни в одном интервью. Я впервые в жизни понял, что ничего ужаснее войны и смерти папы не было в моей жизни никогда", - признался певец.

В смерти отца Кравчук винит только войну. Папе певца было 80 лет. Когда он увидел полномасштабную войну, в нем что-то изменилось. Отец Кравчука умер тогда, когда маленький поселок под Киевом, где вся семья артиста проводила много времени, был оккупирован россиянами.

Папа артиста много слышал о зверствах захватчиков. Ему рассказывали о том, что происходит в маленьком поселке возле Бородянки. Отец Кравчука не выдержал всего этого. 4 апреля он умер, а перед этим попросил сына лишь об одном. Мужчина хотел, чтобы его похоронили именно в том поселке под Киевом.

Однако выполнить последнюю волю отца было трудно. Тогда поселок только освободили от оккупантов, там проходило разминирование. Хоронить мужчину в поселке было опасно. Кравчук сделал все возможное, чтобы осуществить желание отца. Через неделю поселок разминировали, артист похоронил отца. Он признается, что пролил очень много слез.

Несмотря на это артист продолжает жить. Он заботится о своей маме, ездит с концертами к военным и занимается своей карьерой. Кравчук верит в нашу победу и не теряет надежды на то, что все будет хорошо.

Кто такой Эль Кравчук

Андрей Кравчук (Андрей Остапенко-Кравчук) родился 17 марта 1975 года в Литве. В 1989 году его семья переехала в Киев. В столице Кравчук начал свою карьеру. В начале 90-х артист стал звездой. Известность ему принесли песни Hollywood, "Війна завжди війна", "Навіщо" и другие. Артист снимался в телешоу, был ведущим и активно давал концерты.

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