Певица пожаловалась на погоду в Киеве.

Украинская певица Настя Каменских пожаловалась на "странную погоду" в Киеве и обратилась за советом к поклонникам.

Исполнительница опубликовала новое фото в Instagram со словами:

"Аааааа! Куда бы спрятаться от этой странной погоды? Лучше б уже метель, как вы считаете?".

Подписчики разделились во мнениях в комментариях:

"Шикарная погода, что ты начинаешь?", "Плюсую за солнце... Но эти головные боли из-за перепадов температуры уже надоели", "А что не так с погодой? Вроде же солнечно было", "Согласна, очень жду уже тепла", "Да, голова болела три дня. Сегодня полегче", "Да! Лучше уж метель, бедные сосуды", "У нас солнце", "Давление, наверное, голова болит, погода меняется", "Метель – было бы отлично, учитывая, что еще февраль".

Ранее Настя Каменских опубликовала пару солнечных снимков с отпуска в коротких шортиках.

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