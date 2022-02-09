Певица до сих пор мысленно в отпуске.

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться яркими снимками со своего отпуска.

Новое фото она опубликовала в своем Instagram со словами:

"После насыщенного рабочего дня и вечерней холодной прогулки с Мими согреваюсь перед сном фотками из солнечного отпуска. А как проходит ваш вечер?".

На снимке Настя позирует в откровенном просвещающемся летнем платье с распущенными волосами.

Многие поклонники восхитились красотой певицы:

"Красотка", "Супер красотуля", "Вы прекрасны", "Самая добрая девушка", "Прекрасный наряд", "Согреваюсь фотками с твоего лета".

Но были и такие, кто пристыдил Каменских за чересчур откровенный наряд: "С такой фигурой в таком платье ходить нельзя", "И не стыдно голышом?".

Читайте также"Сводит меня с ума…": Тина Кароль в пижамке без белья обратилась к фанам (фото)Ранее Настя Каменских опубликовала пару солнечных снимков с отпуска в коротких шортиках.

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