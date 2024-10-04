Ксению Мишину назвали российской актрисой - детали

Мишина пока не отреагировала на этот инцидент.

Известную украинскую актрису Ксению Мишину, сыгравшую в таких сериалах как "Крепостная", "Клятва врача", "Подкидыш" и других, назвали российской актрисой.

В одном из пабликов страны-агрессора, специализирующемся на отечественных фильмах и сериалах, опубликовали фотографию Мишиной и написали: "Актриса Алена Коломина".

Известно, что Алена Коломина - актриса театра и кино, родившаяся в Ворошиловграде (ныне Луганск). После окончания школы Коломина уехала учиться в Киев на актерский факультет.

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После окончания университета в 2009 году Алёна переезжает в Москву, где начинает работать в Московском молодёжном экспериментальном театре В. Спесивцева. В этом же году она получила свою первую роль в телесериале "Глухарь-2", где сыграла журналистку.

Стоит отметить, что Коломина никак не высказывается о большой войне в Украине. При этом она продолжает работать на российский рынок и зарабатывать кровавые рубли.

Интересно, что пока Ксения Мишина никак не отреагировала на то, что ее назвали Аленой Коломиной.

Напомним, ранее Ксения Мишина отвела сына в школу и показала фото с праздничной линейки.

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