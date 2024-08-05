12-летний мальчик впервые поехал в путешествие без мамы.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина отправила своего 12-летнего сына Платона на отдых. Мальчик проведет последний месяц каникул со сверстниками.

В своем Instagram артистка рассказала, что ее сын уехал на некоторое время в летний лагерь, а она сама осталась в столице. В лагере мальчик активно проведет последние дни каникул, будет знакомиться с новыми друзьями и заниматься различными активностями.

Это впервые, когда Платон поехал на отдых без звездной мамочки. По словам Мишиной, у подростка "началась взрослая жизнь".

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На кадрах, которые распространила Ксения, мальчик показался в вагоне поезда, которым направлялся в лагерь. Актриса пришла провожать сына на вокзал и сняла его эмоции. Платон не сдерживал радость и был очень счастлив, что едет на отдых.

Позже Мишина показалась в своей квартире в Киеве. Рядом с ней был домашний любимец. Она поделилась, что уже скучает по сыну.

"Мы (с собакой - УНИАН) здесь проснулись и уже сильно скучаем по Платону, потому что у кого-то вчера началась взрослая жизнь. Кто-то поехал самостоятельно в лагерь", - написала знаменитость.

Как известно, актриса воспитывает Платона самостоятельно. Ксения развелась с отцом мальчика еще, когда была беременна. Только спустя много лет мужчина появился в ее жизни и захотел общаться с ребенком, однако отношения у них не сложились.

Напомним, ранее Ксению Мишину "поймали" на свидании с известным мужчиной. Их заметили в одном из ресторанов Киева.

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