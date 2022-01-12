По словам актрисы, ранее отец Платона ей угрожал.

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала, что запрещала сыну Платону общаться с родным отцом.

В одном из интервью звезда призналась, что когда она перестанет отвечать за своего сына, то есть после его совершеннолетия, он может попробовать найти своего отца и познакомиться с ним.

Сейчас же актриса в интервью DOROTHY рассказала, что если ее экс-возлюбленный захочет общаться с ребенком, то она препятствовать не будет.

Читайте такжеАлан Бадоев отметил день рождения в джунглях Коста-Рики"Если он появится в нормальном позитивном ракурсе в нашей жизни, если не будет угрожать, хамить (то, что он раньше делал). Почему я раньше запрещала общаться? Потому что это было абьюзерство, это было ненормально. Это все была погань какая-то. Если же он появится в нормальном состоянии, то я препятствовать не буду. Я буду только рада, если отец появится в его жизни, и их отношения будут развиваться", - сказала Мишина.

Также она добавила, что за 9 лет жизни Платона его отец ни разу его не видел и даже не пытался познакомиться с ребенком. При этом Ксения вспомнила, как однажды ее экс-возлюбленный пьяным пришел к ней театр и пытался схватить ее за волосы и спустить с лестницы.

"В таком состоянии он пытался узнать, где его сын", - добавила актриса.

По словам звезды, позже адвокаты отца Платона звонили ей и угрожали лишить ее родительских прав.

Напомним, ранее Ксения Мишина поделилась жизненной мудростью о своей красоте.

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