Актриса рассекретила, в какой стране они сейчас находятся.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина поделилась новыми кадрами со своим 12-летним сыном Платоном. Артистка показалась на отдыхе за границей и публично обратилась к мальчику в сети.

Новые снимки знаменитость опубликовала в своем Instagram. Женщина сообщила, что сейчас они с сыном находятся в Гонконге, Китай. Семья прилетела в город всего на семь часов, но даже за такое короткое время успела увидеть его достопримечательности. Долгое время они провели на отдыхе в Таиланде, а по дороге домой их ждала пересадка в Китае. Поэтому, чтобы зря не тратить время родные люди решили прогуляться еще и по Гонконгу.

На кадрах Мишина позировала в объятиях с сыном на фоне невероятных пейзажей. Позади них виднелось много небоскребов и вечерний город. В подписи к фотографиям Ксения обратилась к Платону и подчеркнула ему, что он должен оставаться собой и не поддаваться соблазнам. Именно это актриса и считает силой в человеке.

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"Сын, мир будет учить тебя быть сильным. Но настоящая сила - это не мышцы и не победы. Настоящая сила - это умение оставаться собой, когда все вокруг хотят сделать тебя кем-то другим", - написала артистка.

Также она обратила внимание мальчика, что он не обязан быть удобным. Он может быть таким, каким сам этого захочет.

"Ты не обязан быть удобным. Не обязан нравиться всем. Не обязан соответствовать чужим ожиданиям. Ты имеешь право быть живым - смеяться, ошибаться, кричать, молчать, меняться. А я имею право любить тебя любым. И я это право никогда не отдам", - добавила знаменитость.

К слову, Мишина сама воспитывает сына. Он родился 11 апреля 2012 года от первого мужа актрисы, о котором она не рассказывает.

Напомним, ранее Ксению Мишину назвали российской актрисой. В одном из пабликов страны-агрессора опубликовали фотографию звезды и написали: "Актриса Алена Коломина".

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