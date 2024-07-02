Ксения Мишина показала, как выглядит без фотошопа: 'Королева' (фото)

Украинская актриса Ксения Мишина, сыгравшая в таких сериалах как "Искушение", "Подкидыш", "Клятва врача" и многих других, вместе с сыном Платоном уехала в Америку. Сейчас они отдыхают в Нью-Йорке.
Мама с сыном много гуляют по городу и фотографируются возле достопримечательностей. На одном из снимков Мишина позирует в здании с панорамными окнами, вид из которых выходит на роскошную архитектуру города.
В кадре знаменитость предстала в велосипедках и кроп-топе от всемирно известного бренда Miu Miu. Под такой спортивный образ Мишина обула кроссовки.
Интересно, что на фотографиях можно рассмотреть фигуру актрисы. Известно, что она регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Поэтому не странно, что у нее очень стройное и подтянутое тело.
"Наконец без фотошопа", - подписала кадры звезда сериалов.
Как отреагировали поклонники
- "Невероятная"
- "Королева"
- "Прекрасно выглядишь"
- "Шикарная"
Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что пережил ее сын во время отключения света. По ее словам, Платон попал в курьез.