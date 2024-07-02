Ксения Мишина показала, как выглядит без фотошопа: 'Королева' (фото)

Поклонники пришли в восторг от ее фигуры.

Украинская актриса Ксения Мишина, сыгравшая в таких сериалах как "Искушение", "Подкидыш", "Клятва врача" и многих других, вместе с сыном Платоном уехала в Америку. Сейчас они отдыхают в Нью-Йорке.

Мама с сыном много гуляют по городу и фотографируются возле достопримечательностей. На одном из снимков Мишина позирует в здании с панорамными окнами, вид из которых выходит на роскошную архитектуру города.

В кадре знаменитость предстала в велосипедках и кроп-топе от всемирно известного бренда Miu Miu. Под такой спортивный образ Мишина обула кроссовки.

Видео дня

Интересно, что на фотографиях можно рассмотреть фигуру актрисы. Известно, что она регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Поэтому не странно, что у нее очень стройное и подтянутое тело.

"Наконец без фотошопа", - подписала кадры звезда сериалов.

Как отреагировали поклонники

"Невероятная"

"Королева"

"Прекрасно выглядишь"

"Шикарная"

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что пережил ее сын во время отключения света. По ее словам, Платон попал в курьез.

Вас также могут заинтересовать новости: