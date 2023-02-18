Актриса прогулялась в майке без белья.

Известная актриса Ксения Мишина поразила фанатов. Она показала "горячие" фото из Франции. Звезда прогулялась вдоль побережья в майке без нижнего белья.

Как рассказала актриса, ее пригласили на фотосессию и она не смогла отказаться. На фото она позирует в белоснежной майке и брюках с завышенной талией.

Внимание фанатов привлекла лишь одна деталь - Мишина показала грудь без белья, майка практически ничего не прикрывает. Сеть буквально сошла с ума. Мишину "забросали" комплиментами, но и не обошлось без критики.

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Одни комментаторы хвалят фигуру актрисы, а другие обвиняют Мишину в чрезмерной откровенности. Также нашлись те, кто упрекнул звезду в том, что на фоне полномасштабной войны РФ против Украины ее отдых за границей мог бы быть немного скромнее.

Реакция фанатов на откровенные фото Мишиной:

"А почему вы уезжаете из страны? Как бы война продолжается, а Саша Бо, вы и Квиткова отдыхаете за границей"

"Соски на твоей майке очень видно. Зачем кому-то смотреть, какие у тебя соски?"

"Ксения, ради таких красоток, как ты, стоит нашу землю защищать"

"Патриотка. Потом будут Stories, как она переживает за Украину где-то на пляже полуголая".

Напомним, ранее Мишина вляпалась в скандал из-за фото в Бельгии.

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