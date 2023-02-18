Известная актриса Ксения Мишина поразила фанатов. Она показала "горячие" фото из Франции. Звезда прогулялась вдоль побережья в майке без нижнего белья.
Как рассказала актриса, ее пригласили на фотосессию и она не смогла отказаться. На фото она позирует в белоснежной майке и брюках с завышенной талией.
Внимание фанатов привлекла лишь одна деталь - Мишина показала грудь без белья, майка практически ничего не прикрывает. Сеть буквально сошла с ума. Мишину "забросали" комплиментами, но и не обошлось без критики.
Одни комментаторы хвалят фигуру актрисы, а другие обвиняют Мишину в чрезмерной откровенности. Также нашлись те, кто упрекнул звезду в том, что на фоне полномасштабной войны РФ против Украины ее отдых за границей мог бы быть немного скромнее.
Реакция фанатов на откровенные фото Мишиной:
- "А почему вы уезжаете из страны? Как бы война продолжается, а Саша Бо, вы и Квиткова отдыхаете за границей"
- "Соски на твоей майке очень видно. Зачем кому-то смотреть, какие у тебя соски?"
- "Ксения, ради таких красоток, как ты, стоит нашу землю защищать"
- "Патриотка. Потом будут Stories, как она переживает за Украину где-то на пляже полуголая".
Напомним, ранее Мишина вляпалась в скандал из-за фото в Бельгии.