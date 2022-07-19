Актриса призналась, что жизнь будто испытывает ее на прочность.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала в инста-сториз, что пережила очередное предательство. По ее словам, порой ей кажется, что жизнь испытывает ее на прочность. В эти моменты ей хочется задать всего один вопрос: "Может хватит?"

Она добавила, что сейчас многие переживают стресс, и на каждом человеке он отображается по-разному.

"Люди выворачивают наружу свои слабые стороны и опускаются просто ниже плинтуса", - написала Мишина.

Кроме того, Мишина призналась, что ее в жизни часто предавали, и тогда она думала, что проблема в ней. Но сейчас она осознала, что люди так поступают потому, что они такие, а она к их поведению отношения не имеет.

"Что ж, урок пройден! Несмотря на то, что все еще иногда больно осознавать, что доверие, которое ты даришь кому-то, то ли близкому человеку, то ли сотруднику, то ли другу - это не всегда оправданная ценность", - добавила Мишина.

Больше никаких подробностей Мишина не раскрыла. Она не рассказала, кто ее предал или что произошло в целом.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что сейчас с квартирой, которую она купила до 24 февраля.

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