Российская эстрадная певица вместе с мужем Максимом Галкиным сейчас находится в Юрмале. Они приехали в Латвию, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле, посвященный в этом году Украине.
На второй день мероприятия Пугачева пришла в черном мини-платье, поверх которого накинула розовуый пиджак в блестящую полоску в стиле Барби. Также она надела черные полупрозрачные перчатки.
Волосы Примадонна собрала в высокий хвост, благодаря чему можно полностью рассмотреть ее лицо.
Заметно, что 74-летняя Алла Борисовна ранее сделала не одну пластическую операцию, однако за последнее время ее кожа стала морщинистой, что говорит о том, что уже какое-то время она не пользовалась услугами хирургов.
При этом в сети отмечают, что Примадонна в свои годы выглядит потрясающе.
Алла Пугачева приехала в Юрмалу
Алла Пугачева в начале полномасштабного российского вторжения покинула Россию. С мужем и детьми она переехала в Израиль. Сейчас же она находится в Юрмале на фестивале, посвященном Украине.
Известно, что Максим Галкин публично осудил войну в Украине и даже на своих концертах собирал деньги для беженцев.
Кроме того, на открытие фестивале Пугачева пришла в экстремально коротких шортах, чем вызвала ажиотаж в сети.