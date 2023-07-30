Смотрите, как выглядит знаменитость на самом деле.

Российская эстрадная певица вместе с мужем Максимом Галкиным сейчас находится в Юрмале. Они приехали в Латвию, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле, посвященный в этом году Украине.

На второй день мероприятия Пугачева пришла в черном мини-платье, поверх которого накинула розовуый пиджак в блестящую полоску в стиле Барби. Также она надела черные полупрозрачные перчатки.

Волосы Примадонна собрала в высокий хвост, благодаря чему можно полностью рассмотреть ее лицо.

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Заметно, что 74-летняя Алла Борисовна ранее сделала не одну пластическую операцию, однако за последнее время ее кожа стала морщинистой, что говорит о том, что уже какое-то время она не пользовалась услугами хирургов.

При этом в сети отмечают, что Примадонна в свои годы выглядит потрясающе.

Алла Пугачева приехала в Юрмалу

Алла Пугачева в начале полномасштабного российского вторжения покинула Россию. С мужем и детьми она переехала в Израиль. Сейчас же она находится в Юрмале на фестивале, посвященном Украине.

Известно, что Максим Галкин публично осудил войну в Украине и даже на своих концертах собирал деньги для беженцев.

Кроме того, на открытие фестивале Пугачева пришла в экстремально коротких шортах, чем вызвала ажиотаж в сети.

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