Первый интим у нее был в раннем возрасте.

Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала, когда лишилась девственности. По ее словам, это произошло еще в раннем возрасте, когда ей было 14 лет.

В ту ночь, когда у Соловий впервые случился секс, она не ночевала дома. На следующий день мама поинтересовалась у нее, произошло ли что-то серьезное, однако девушка соврала ей.

"Я прихожу домой, а мама мне говорит: "У тебя что-то серьезное произошло в жизни?". Кажется, это я не ночевала дома. Я ездила на репетиторство, должна была вернуться, сказала, что задержусь, что-то там наврала", - поделилась Соловий в программе "Люкс Фм".

Кристина говорит, что сексуального воспитания в ее семье не было, поэтому интимные вопросы она с мамой не обсуждала. При этом, продолжила исполнительца, у нее с мамой очень близкие отношения.

Личная жизнь Кристины Соловий

Первая любовь случилась у Кристины еще в 8 классе. Она встречалась со старшеклассником, у которого была девушка. Поэтому артистка называет себя любовницей.

Также известно о том, что у нее был роман с Сергеем Жаданом, но Кристина бросила его из-за другого мужчины. Сейчас они не общаются.

Кроме того, недавно Соловий рассказала, чем занимается ее новый избранник. По ее словам, он - военнослужащий.

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