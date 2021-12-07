Как вы считаете, что для женщины важнее - красота или ум?

С детства девочкам внушают, что красота спасет мир. Так они и идут по жизни с полной уверенностью, что внешние данные всегда будут в приоритете. Но есть несколько знаменитостей, доказавших, что даже с дефектами внешности можно построить успешную карьеру и стать примером для подражания.

Пэрис Хилтон

Вы никогда не замечали, что "блондинка в законе" Пэрис Хилтон всегда поворачивается к камере правой стороной лица? А все потому что она страдает "синдромом левого глаза". Визуально он кажется меньше, чем правый. Вероятно, актрису смущает наличие такого дефекта, поэтому она всячески пытается его скрыть.

Винни Харлоу

Не заметить дефект внешности у модели Винни Харлоу просто невозможно. Именно благодаря болезни витилиго (нарушения пигментации кожи, - УНИАН) она обрела популярность. Винни не стесняется своей особенности и регулярно появляется на светских мероприятиях.

Кайли Дженнер

В детстве модель Кайли Дженнер проткнула ногу металлическим штырем в заборе. С тех пор на ее левом бедре заметен большой шрам. Впрочем, такие дефекты убираются с помощью пластических хирургов, но Кайли он совсем не напрягает.

Каролина Куркова

У чешской супермодели Каролины Курковой нет пупка. Да-да, это может показаться необычным, но так и есть. Она периодически публикует в своих блогах фотографии в купальниках, не стесняясь этого дефекта. Кстати, она даже не пытается скрыть его с помощью фотошопа, за что ей отдельный респект.

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс страдает брахидактилией. Это такое заболевание, при котором большие пальцы на руках недостаточно развиты. Поэтому они значительно отличаются от других пальцев.

Ранее УНИАН назвал 5 украинских звезд, изменившиеся до неузнаваемости.

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Автор: Диана Могилевич