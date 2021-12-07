Кайли Дженнер / instagram.com/kyliejenner

С детства девочкам внушают, что красота спасет мир. Так они и идут по жизни с полной уверенностью, что внешние данные всегда будут в приоритете. Но есть несколько знаменитостей, доказавших, что даже с дефектами внешности можно построить успешную карьеру и стать примером для подражания.

Пэрис Хилтон

Вы никогда не замечали, что "блондинка в законе" Пэрис Хилтон всегда поворачивается к камере правой стороной лица? А все потому что она страдает "синдромом левого глаза". Визуально он кажется меньше, чем правый. Вероятно, актрису смущает наличие такого дефекта, поэтому она всячески пытается его скрыть.

Пэрис Хилтон / instagram.com/parishilton

Винни Харлоу

Не заметить дефект внешности у модели Винни Харлоу просто невозможно. Именно благодаря болезни витилиго (нарушения пигментации кожи, - УНИАН) она обрела популярность. Винни не стесняется своей особенности и регулярно появляется на светских мероприятиях.

Винни Харлоу / instagram.com/winnieharlow

Кайли Дженнер

В детстве модель Кайли Дженнер проткнула ногу металлическим штырем в заборе. С тех пор на ее левом бедре заметен большой шрам. Впрочем, такие дефекты убираются с помощью пластических хирургов, но Кайли он совсем не напрягает. 

Кайли Дженнер / instagram.com/kyliejenner

Каролина Куркова

У чешской супермодели Каролины Курковой нет пупка. Да-да, это может показаться необычным, но так и есть. Она периодически публикует в своих блогах фотографии в купальниках, не стесняясь этого дефекта. Кстати, она даже не пытается скрыть его с помощью фотошопа, за что ей отдельный респект.

Каролина Куркова / instagram.com/karolinakurkova

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс страдает брахидактилией. Это такое заболевание, при котором большие пальцы на руках недостаточно развиты. Поэтому они значительно отличаются от других пальцев.

Меган Фокс / instagram.com/meganfox

Ранее УНИАН назвал 5 украинских звезд, изменившиеся до неузнаваемости.

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Автор: Диана Могилевич