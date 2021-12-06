Украинские артисты показали, насколько эффективными могут быть спорт и диета.

Украинские селебрити часто сидят на диетах и изнуряют себя постоянными тренировками. Как бы сложно это ни было, но у них есть цель - быть примером для подражания. Что ж, результаты впечатляют.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских во времена существования дуэта "Потап и Настя" имела очень аппетитные формы. Тогда звезда не могла побороть свою любовь к еде и стремительно набирала вес. Когда поклонники начали хейтить певицу, она поняла, что пора меняться. Так, Настя села на диету и начала вести активный образ жизни. По сегодняшний день певица занимается спортом и придерживается правильного питания. За все ее старания и бесподобный внешний вид известные украинские мужчины назвали ее само красивой певицей нашей страны.

Руслана Писанка

Актриса и телеведущая Руслана Писанка вместе со своим мужем была на шоу "Взвешенные и счастливые". Там им удалось значительно похудеть. Хотя после проекта супруг Русланы говорил о том, что такое быстрое и экстремальное похудение негативно сказалось на их здоровье - начали выпадать волосы, крошиться зубы.

Наталья Могилевская

Ранее певица Наталья Могилевская обладала сочными формами, но никогда их не скрывала. Более того, она даже выпустила клип "Худеть". Звезда смогла взять себя в руки и заняться своим физическим здоровьем. Сейчас она выглядит потрясающе.

Александра Зарицкая

Солистке группы KAZKA Александре Зарицкой удалось похудеть аж на 20 килограмм во время участия шоу "Танцы со звездами". И если раньше певицу хейтили за лишний вес, то сейчас поклонники ею восхищаются. К слову, Саша без стеснения демонстрирует результаты своего похудения и появляется в социальных сетях в купальнике.

Маша Ефросинина

В жизни телеведущей Маши Ефросининой тоже был период, когда она комплексовала из-за лишнего веса. Но она все же пришла к тому, чтобы изменить свое тело. Звезда начала заниматься спортом и правильно питаться. Сейчас она является иконой стиля среди украинских женщин.

Ранее УНИАН назвал 5 звезд-рекордсменов по количеству браков.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич