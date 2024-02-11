Актриса не хочет видеть путиниста на главном канале РФ.

Российская актриса Яна Поплавская назвала Филиппа Киркорова "голубым брильянтом" и прошлась по каналу НТВ, который вернул певца на телевидение после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой.

Поплавская негодует из-за того, что в России не смогли найти замену путинисту и оставили его в шоу, несмотря на ряд инцидентов с его участием.

"Неужели в стране, где живут 146 миллионов человек, нет замены этому "голубому брильянту"? Не нашлось талантливее артиста? Да просто не захотели искать. Выждали по минимуму и как можно скорее пропихнули его в новый сезон", - сказала Поплавская в комментарии росСМИ.

Видео дня

Она добавила, что таким поведением создатели проекта "Маска", членом жюри в котором и будет Киркоров, наплевали на мнение людей.

"На мнение зрителей нас*ать. В таком случае зрители должны нас*ать на эту программу. Не смотреть, переключать. И не молчать!" - заявила актриса.

Ранее стало известно о том, что Филиппу Киркорову удалось вымолить прощение у Кремля. Каким образом он это сделал - неизвестно, однако его постепенно возвращают на ТВ.

Вас также могут заинтересовать новости: