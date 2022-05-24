Домашний питомец артиста, вероятно, тоже захотел популярности.

Украинский музыкант Виталий Козловский, находясь дома, по видеосвязи дал интервью программе "Звездный путь".

В этот момент в кадре появился его домашний любимец - кот. Животное подошло к Виталию и начало проситься на руки, чем рассмешил ведущую программы.

"О, еще одна героиня, понимаешь", – сказал Козловский.

Отметим, у Виталия Козловского уже взрослая кошка бело-рыжего окраса. Видно, что он очень любит своего домашнего питомца. Он не удержался и в прямом эфире начал тискать кошку.

Напомним, ранее Виталий Козловский послал хейтеров, которые раскритиковали его за клип на руинах.

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