Юморист планирует продолжать бороться с лишним весом.

Юморист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой ответил на хейт из-за лишнего веса. Пользователи сети часто критикуют его за то, что он потолстел.

По словам Кошевого, его мало интересует мнение хейтеров. Он не обращает внимание на критику. Юморист считает, что каждый человек должен следить исключительно за своим весом.

"Ну так пусть они следят за своими килограммами. Господи, рацион надо расписать им?!" - заявил Кошевой в новом интервью Славе Демину.

По словам ведущего, сейчас он уже начал худеть. Ему удалось избавиться от шести килограммов. Впрочем, на этом шоумен останавливаться не планирует.

"Я сейчас сбросил где-то шесть (килограммов - УНИАН). Еще думаю четыре-семь (сбросить)", - рассказал юморист.

Кошевой отметил, что он начал бороться с лишним весом не из-за критики. Он не хочет возвращаться к своей форме в 2005 году, когда он был очень худым. Юморист утверждает, что ему комфортно в своем нынешнем весе, однако немножко похудеть он все же хочет.

Как Кошевой выглядел в молодости

В начале своей карьеры Кошевой был очень стройным. Он был худощавым и запомнился многим именно в таком весе.

Напомним, недавно Настя Каменских, набравшая лишний вес, призналась, почему поправилась.

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