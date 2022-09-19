Анна рассказала, что у нее не было политической сознательности в тот период.

Известная украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", рассказала, почему продолжала сниматься с российскими актерами в культовом ситкоме даже после 2014 года. Она не разорвала сотрудничество со "Сватами" даже после того, как СБУ запретила их показ в Украине из-за пророссийской позиции многих актеров.

"Мы не осознавали масштабы. До 24 февраля не было такой сознательности, откровенно. Не было такой осознанной позиции касательно того, что вот-вот начнется война. Не было понимания того, насколько это опасно. В моем кругу не было людей, которые бы могли донести мне такое мнение. Я долго думала, где затерялся момент появления этой сознательности, или где он появился? Я была ребенком. В 2014 году мне было 19 лет и я не была политически сознательной. В моих кругах мы не обсуждали политику", - поделилась Кошмал.

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Также она подчеркнула, что на момент начала военных действий в 2014 году в Украине свободно снимали и транслировали российские культурные продукты.

"На государственном уровне разрешается показывать российские сериалы, на государственном уровне разрешается снимать в Украине российские кино и сериалы. Поэтому не было понимания почему это опасно. Откуда у меня могла взяться эта позиция в таких условиях?", - возмутилась Кошмал.

Напомним, ранее звезда "Сватов" заявила, что сейчас украинский язык способствует развитию и поддержанию нашей идентичности, поэтому важно на него перейти. Сама Кошмал окончательно отказалась от русского языка после 24 февраля.

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