Актриса отметила, что чем меньше русского языка будет в Украине, тем счастливее будет жить страна.

Героиня известного сериала "Сваты" Анна Кошмал высказала свою позицию касательно языкового вопроса. Звезда убеждена, что в Украине должны говорить исключительно на государственном языке. Сама же Кошмал также перешла на украинский, но сделала это только после полномасштабного вторжения.

"Вообще вся эта машина огромная, система, я считаю, столько лет нас травила, что я абсолютно не поддерживаю то, чтобы русский язык стал вторым государственным. Сейчас так важна наша идентичность, и сейчас самое время все это осознать. Поэтому я считаю, что чем меньше русского языка будет в Украине, тем счастливее мы будем", - поделилась Анна в интервью YouTube-блогеру Алине Доротюк.

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Отметим, что ранее в одном из своих интервью звезда "Сватов" призналась, что ввиду своей профессии украинский язык знала хорошо, но самым сложным этапом было начало - трудно было полностью переключиться в быту. Однако сейчас она владеет украинским свободно, и учит своего четырехлетнего сына Михаила говорить на государственном.

Напомним, недавно звезда "Сватов" в неприличном мини подразнила фанатов формами.

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