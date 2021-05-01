Стало известно, как звездные супруги певцов Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые в третий раз стали родителями, назвали дочь.
Так, пара решила дать новорожденной редкое имя - Агата. Об этом проговорился дядя крошки Константин Меладзе в программе "Люди большого города".
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"Я в шестой раз стал дядей. Племянницу назвали Агатой", - отметил продюсер.
Заметим, что для Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе это уже третий общий ребенок. Влюбленные также воспитывают двух сыновей - 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Также от первого брака с Ириной Меладзе у Валерия есть три дочери.
Напомним, недавно Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной доченькой.
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