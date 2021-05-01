Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева назвали дочь редким именем.

Стало известно, как звездные супруги певцов Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые в третий раз стали родителями, назвали дочь.

Так, пара решила дать новорожденной редкое имя - Агата. Об этом проговорился дядя крошки Константин Меладзе в программе "Люди большого города".

Читайте такжеДжанабаева показала первое фото с новорожденной дочерью от Меладзе

"Я в шестой раз стал дядей. Племянницу назвали Агатой", - отметил продюсер.

Заметим, что для Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе это уже третий общий ребенок. Влюбленные также воспитывают двух сыновей - 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Также от первого брака с Ириной Меладзе у Валерия есть три дочери.

Напомним, недавно Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной доченькой.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко