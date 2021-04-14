У артиста родилась дочь.

Артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали родителями третьего ребенка. При этом для Меладзе это уже шестой ребенок.

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У пары есть двое сыновей - 17-летний Константин и 6-летний Лука. От первого брака у Валерия есть три дочери - Инга (7 февраля 1991), Софья (19 мая 1999), Арина (7 декабря 2002).

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева: история отношений

У пары зародился роман, когда Меладзе был еще женат

В 2014 году Меладзе развелся с супругой Ириной. Произошло это, когда Джанабаева родила ему второго сына

В одном из интервью Меладзе говорил, что все его дети не обделены вниманием и любовью

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Автор: Диана Могилевич