Артистки уже много лет недолюбливают друг друга.

В сети "всплыло" скандальное видео с участием двух известных певиц - Тины Кароль и Светланы Лободы. На ролик, который завирусился в сети, попала ссора знаменитостей более 10 лет назад.

Не секрет, что артистки уже много лет враждуют между собой. Точную причину ни одна из них не называла, однако даже невооруженным глазом заметно, что между ними достаточно напряженные отношения. В частности, звезды с негативом относятся друг к другу и избегают общения.

Один из конфликтов, который произошел между ними и попал на видео в TikTok, был еще в 2012 году. Тогда Лобода и Кароль были судьями вокального шоу "Голос. Дети". Конкуренция в борьбе за лучших участников только подогревала их нелюбовь друг к другу.

Во время одного из эфиров Тина обратилась к участнику из Хмельницкой области на украинском, а в этот момент Светлана выдала, что "этот язык ей не близок", и она не будет разговаривать на нем. В ответ на это она получила пренебрежительный взгляд от коллеги. Как известно, много лет Лобода жила и строила свою карьеру в России, и лишь иногда приезжала в Украину. Тогда певица не хотела, чтобы ее ассоциировали с Украиной, однако после начала полномасштабного вторжения она изменила свое мнение и оборвала все связи с РФ.

Другой случай произошел, когда Светлана подбежала к Тине во время слепых прослушиваний на шоу и нажала кнопку вместо нее. Это означало то, что артистка якобы выбирает участника. Кароль возмутилась поступком коллеги и подчеркнула, что это не она нажимала кнопку.

"От детей не отказываются, дорогуша. Так не делают, это не красиво. Посмотри, какой хороший мальчик. Ты ее не слушай", - сказала тогда Лобода.

В ответ на это возмущенная Кароль отметила, что судья нарушила правила шоу и подчеркнула, что она повела себя неправильно: "Дорогуша? Что значит не слушай. На базаре торгуешься ты. Наверное, это твоя сущность. Ты меня перебила, кнопку нажала тоже ты".

"Ты занимаешься сейчас хамством", - добавила Светлана после комментария Тины.

К слову, из-за ссор знаменитостей съемочной группе даже приходилось приостанавливать съемочный процесс, потому что эмоции на площадке зашкаливали. Со временем отношения между исполнительницами так и не улучшились. Они не смогли найти общий язык. В одном из своих интервью Лобода даже обвинила Кароль в том, что та якобы мешала ей строить карьеру в Украине и, мол, "выгнала" ее страны.

Напомним, ранее Тина Кароль высмеяла Лободу прямо во время своего концерта. Исполнительница потролила коллегу на своем выступлении за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: