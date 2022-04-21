Этот запрет будет действовать до 2072 года.

Украинский телеведущий, создатель тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, которого ранее объявили врагом России, сейчас отреагировал на запрет въезда в страну-агрессора до 2072 года.

"Новая награда от РФ. В дополнение к "врагу РФ" теперь мне запретили въезд в РФ на 50 лет. До 2072 года. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Ждем уголовные дела", - написал Комаров.

Он добавил, что не был в России с 2005-2006 года. К слову, Комаров не поддерживает путинский режим и осуждает войну в Украине. Более того, он ездит по "горячим точкам" Украины и собирает материалы для Гааги.

"Не ездил, не ездил, и вот запретили ездить. Придется по безвизу лоукостом за 20 евро летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу", - добавил Комаров.

Напомним, ранее Дмитрия Комарова объявили врагом России.

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