У него появился домашний любимец.

Известный украинский режиссер Алан Бадоев опубликовал фотографию нового члена своей семьи - четвероногого любимца, которого назвал Chao, что с испанского переводится как "прощай".

"Знакомьтесь, это мой маленький Chao, и это любовь с первого взгляда", - подписал сообщение клипмейкер.

Заметно, что Бадоев очень радуется этому событию и уже без ума от щенка.

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Звездные друзья и подписчики режиссера в восторге от голубоглазого Chao. В комментариях они написали:

"Боже, какие глаза голубые"

"Ай, какой замечательный"

"Какой милый французский бульдожок"

"Пусть он радует вас и сам радуется рядом с вами! Счастье без границ"

"Поздравляю, пусть малыш растет здоровеньким и умненьким"

"И как говорится, французских бульдогов не бывает много, то желаю, чтобы у него появился друг или подружка"

"Невероятный малыш. Поздравляю с пополнением в семье"

Чем известен Алан Бадоев

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка".

Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм "Долгие сутки", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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