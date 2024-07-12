Известный украинский режиссер Алан Бадоев опубликовал фотографию нового члена своей семьи - четвероногого любимца, которого назвал Chao, что с испанского переводится как "прощай".
"Знакомьтесь, это мой маленький Chao, и это любовь с первого взгляда", - подписал сообщение клипмейкер.
Заметно, что Бадоев очень радуется этому событию и уже без ума от щенка.
Звездные друзья и подписчики режиссера в восторге от голубоглазого Chao. В комментариях они написали:
- "Боже, какие глаза голубые"
- "Ай, какой замечательный"
- "Какой милый французский бульдожок"
- "Пусть он радует вас и сам радуется рядом с вами! Счастье без границ"
- "Поздравляю, пусть малыш растет здоровеньким и умненьким"
- "И как говорится, французских бульдогов не бывает много, то желаю, чтобы у него появился друг или подружка"
- "Невероятный малыш. Поздравляю с пополнением в семье"
Чем известен Алан Бадоев
Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка".
Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм "Долгие сутки", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.