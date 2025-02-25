Артистка отметила, что причиной стала болезнь.

Популярная украинская певица Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, объявила печальную для своих поклонников новость. Артистка решила отменить свои первые концерты в Польше, которые были запланированы на март этого года.

Об этом звезда сообщила в своем Instagram. Она отметила, что причиной такого решения стала болезнь. Дело в том, что после последнего выступления исполнительницы и ее команды во Львове в феврале она с коллегами заболела.

В то же время знаменитость заверила, что все же встретится с фанатами, которые живут в Польше. Она отметила, что ее концерты будут перенесены на начало мая этого года, но точных дат пока не назвала.

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"Похоже, было опрометчиво с моей стороны устраивать встречи с интеллигенцией во Львове во время сложной эпидемиологической ситуации. Я и буквально вся моя команда подхватили вирус, из-за чего безопасно и ответственно провести репетиции и концерты в Польше сейчас, к сожалению, невозможно. Поэтому, должна сообщить вам, что концерты переносятся на начало мая. Совсем скоро сообщу вам новые даты", - поделилась Klavdia Petrivna.

Также она призналась, что очень расстроена из-за ситуации, которая возникла и до последнего не хотела переносить музыкальные шоу за рубежом. Однако звезда подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы увидеться с поклонниками и указала, что все билеты остаются действительными.

Концерты звезды были запланированы на 1, 4 и 5 марта. Это первый зарубежный тур молодой артистки. Выступления должны были состояться в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. В анонсах этих шоу Klavdia Petrivna обещала исполнить новую композицию, которую раньше никто не слышал.

Подписчики поддержали кумира и пожелали ей скорейшего выздоровления в комментариях под ее постом:

"Выздоравливайте и берегите себя"

"Выздоравливайте как можно быстрее, а мы с нетерпением будем ждать новые концерты и их новые даты"

"Быстрого выздоровления вашей всей команде. Была во Львове на концерте, до сих пор в сердечке и спасибо за эмоции, это было невероятно"

Напомним, ранее Klavdia Petrivna в новом образе сняла клип и ответила хейтерам. Новая композиция "Невже" - это своеобразный манифест артистки, которая не позволит негативу и критике сбить ее с выбранного пути.

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