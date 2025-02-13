'Стало все равно': Klavdia Petrivna в новом образе сняла клип и ответила хейтерам

"Неужели? Конечно! Улыбайтесь. Особенно над собой", - комментирует артистка.

Украинская певица Klavdia Petrivna выпустила новый клип на песню "Невже". Трек звучит как реакция на хейт и негатив, окружающий исполнителей, но вместо того, чтобы сдаваться, он переходит в новый этап внутреннего роста. Это своеобразный манифест артистки, которая не позволит негативу и критике сбить ее с выбранного пути.

В клипе Klavdia Petrivna предстает в неожиданном театральном образе Пьеро - грустного, но одновременно сильного и харизматичного персонажа. Этот образ символизирует внутреннюю борьбу и переживания, которые переживает каждый артист на своем пути.

Кульминацией клипа становится театральная сцена, где Klavdia Petrivna оказывается под влиянием Соломии Опрышко. Этот момент символизирует борьбу за собственное "я", где героиня осознает свою силу и независимость, открыв новую грань ее артистической фигуры.

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Интересные факты о релизе "Невже":

1. Klavdia Petrivna кардинально изменила образ, указав на ее предпочтения к театральным шоу. Этот шаг демонстрирует ее творческую смелость и желание экспериментировать.

2. Этот трек будет впервые исполнен сразу в день релиза на концерте артистки во Львове. Это станет особым подарком для поклонников ее творчества.

3. Над видеоработой работал украинский режиссер Арсений Перов.

Новый трек "Невже" - это доказательство того, что талант всегда найдет свой путь, а настоящее творчество не знает границ.

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