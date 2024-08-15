Алексей Тригубенко ответил, как часто они видятся с актрисой.

Финалист первого сезона "Холостячки", предприниматель Алексей Тригубенко рассказал об отношениях с главной героиней шоу, актрисой, звездой "Крепостной" Ксенией Мишиной. Мужчина признался, общаются ли они после проекта.

По словам Алексея, им с Ксенией удалось сохранить отличные отношения, но дружеские. Чувства друг к другу у них исчезли после завершения съемок "Холостячки".

Сейчас они поддерживают связь, но встречаются нечасто. В частности, на праздниках общих знакомых.

"Мы о жизни говорили с ней на дне рождения у Жени Ковтуненко (другой участник "Холостячки" - УНИАН), просто классно пообщались. Также она звонила мне, когда мамы не стало, поддержала. Когда мы с ней видимся на мероприятиях каких-то или на дне рождения, то очень приятно общаемся как друзья. Нормальные классные отношения. Сердце не екает", - поделился Тригубенко.

Что известно о Тригубенко

Алексей стал финалистом проекта и большинство зрителей предсказывали победу именно ему. Он запомнился украинцам как честный, искренний и заботливый мужчина. Однако в финале Мишина выбрала комика и сценариста Александра Эллерта. С ним она длительное время была в отношениях, но потом пара разошлась.

После шоу Тригубенко не афишировал свою личную жизнь. Он рассказывал, что у него были кратковременные романы, но больше подробностей не раскрывал.

Позже стало известно, что мужчина стал отцом. В июле прошлого года у Алексея родился сын Марк. Однако свою возлюбленную он до сих пор скрывает.

Тригубенко - бизнесмен и блогер. В своем блоге он рассказывает о работе, сыне и делится экспертным мнением на тему инвестирования.

Напомним, ранее Ксения Мишина отправила сына на отдых и раскрыла, где он проведет каникулы. 12-летний мальчик впервые поехал в путешествие без мамы.

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