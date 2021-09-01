Литовским слушателям придется как-то пять лет жить без "Цвета настроения синего".

Российский исполнитель Филипп Киркоров проиграл попытку оспорить свой запрет въезда в Литву - теперь ему точно запрещено пересекать границу страны в течение пяти лет.

Об этом сообщает LRT.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", – заявила представитель Главного административного суда Литвы Неринга Лукошявичене.

Таким образом, суд отклонил его просьбу отменить решение Вильнюсского окружного административного суда, который признал законным постановление департамента миграции МИД Литвы о внесении Киркорова в список нежелательных лиц с 19 января этого года.

Читайте также"Они втроем спят?": Киркорова заподозрили в романе с мужчиной (фото)Новое решение - окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, что одной из причин запрета было то, что Филипп Киркоров постоянно посещает и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, таким образом сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года Киркорова также внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В том же месяце певцу снова разрешили въезжать в страну.

Автор: Станислав Кожемякин