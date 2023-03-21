Певец продолжает пытаться изменить свою внешность.

Российский певец Филипп Киркоров, известный своей любовью к красоте и пластическим операциям, снова лег под нож. Артист не прекращает гнаться за молодостью и подвергает свой организм риску, перенося множество наркозов ради изменения внешности.

В этот раз Киркорову делали операцию в области живота. Пластический хирург певца показал его на видео из больницы. На нем можно заметить, что артист ходит в послеоперационном корсете. Как оказалось, певцу "слепили" пресс.

"Да, больно, но я терплю, хочу радовать себя и своих поклонников", - отметил Киркоров.

Видео дня

Сам певец невероятно доволен и рад очередной пластике. А его хирург Тимур Хайдаров уже прокомментировал новую операцию.

"На собаках дольше заживает, на самом деле, Филипп показал невероятные результаты. Физиологически рана заживает за 7-10 дней. У него "склеивание" происходит на 3-4-й день. Это действительно феноменально. У него нереальная сила воли, хорошее здоровье, отличная генетика. Именно поэтому и происходит феноменальное заживление", - заявил он в комментарии для росСМИ.

Также хирург рассказал, что Киркоров нарушил правила реабилитации. Помимо этого, певцу сделали необычный пресс. Певец не хотел 8 "кубиков". Вместо этого ему сделали 4 "кубика" пресса.

Напомним, ранее Киркоров ужаснул сеть нарядом "без трусов".

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