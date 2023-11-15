Путиниста подняли на смех.

Российский певец, который всячески поддерживает преступный режим Кремля и полномасштабную войну в Украине, Филипп Киркоров в очередной раз публично опозорился. На концерте в Кремле он пообщался с журналистами и выдал то, чего от него никто не ожидал.

Российская пропагандистка поинтересовалась у Киркорова, кто из артистов времен СССР был самым обеспеченным. На такой банальный вопрос Филипп Бедросович ответил:

"Я не знаю. 60 лет назад меня еще не было. Я висел мутной каплей на члене своего отца".

Такое поведение артиста повергло в шок не только журналистку, но и других россиян. В комментариях под видео они пишут:

"Какая самокритика"

"Сам себя унизил"

"Кому что, а у этого только члены на уме и в ж*пе"

"Даже я засмущалась, а ему норм"

"Фу, противно от него"

Напомним, ранее Филиппа Киркорова высмеяли в сети. Журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео, на котором путинист пытается показать все свои вокальные возможности, но получалось у него это очень смешно.

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