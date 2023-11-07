Российский артист, поддержавший агрессию Кремля против Украины, Филипп Киркоров стал посмешищем в сети после того, как журналист Дмитрий Гордон опубликовал ролик с его концерта.
На видео Киркоров в женском платье верещит в микрофон, теребя его в своих руках. Вероятно, он хотел продемонстрировать всю мощь своих голосовых связок, однако над ним только посмеялись.
"Путинист Киркоров в женском платье выполняет невообразимые движения с микрофоном. Деградация налицо и на лице", - подписал ролик Гордон и добавил, что артист похож на ребенка в самолете, который сидит за тобой.
Как отреагировали пользователи сети
- "Еще бы бороду в синий покрасить! Ходячий гавнофлаг"
- "Пукан наростил, а крышу сорвало"
- "Какой он гадкий"
- "Киркоров воет так, будто ему медведь на яйца наступил"
- "Они ежедневно эти движения репетируют с кожаным микрофоном"
- "Комар возле моего уха в три часа ночи"
Напомним, ранее Киркоров напугал своей хромой походкой. 56-летний путинист уже не может скрывать проблемы со здоровьем.