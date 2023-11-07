Юзеры жестко поглумились над ним.

Российский артист, поддержавший агрессию Кремля против Украины, Филипп Киркоров стал посмешищем в сети после того, как журналист Дмитрий Гордон опубликовал ролик с его концерта.

На видео Киркоров в женском платье верещит в микрофон, теребя его в своих руках. Вероятно, он хотел продемонстрировать всю мощь своих голосовых связок, однако над ним только посмеялись.

"Путинист Киркоров в женском платье выполняет невообразимые движения с микрофоном. Деградация налицо и на лице", - подписал ролик Гордон и добавил, что артист похож на ребенка в самолете, который сидит за тобой.

Как отреагировали пользователи сети

"Еще бы бороду в синий покрасить! Ходячий гавнофлаг"

"Пукан наростил, а крышу сорвало"

"Какой он гадкий"

"Киркоров воет так, будто ему медведь на яйца наступил"

"Они ежедневно эти движения репетируют с кожаным микрофоном"

"Комар возле моего уха в три часа ночи"

Напомним, ранее Киркоров напугал своей хромой походкой. 56-летний путинист уже не может скрывать проблемы со здоровьем.

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