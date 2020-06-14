Ким Кардашьян блеснула пышной грудью в крошечном топе с глубоким декольте (фото)

Знаменитость в очередной раз похвасталась своими округлыми формами.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новыми снимками, в очередной раз продемонстрировав свои прелести.

На своей странице в соцсети Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала несколько фото, на которых присутствовало почти все ее семейство, включая ее сестер.

На снимке Кардашьян предстала в коротеньком вязаном топе голубого оттенка с глубоким вырезом в зоне декольте и такого же цвета джинсах. Волосы она собрала в конский хвост.

В макияже теледива сделала акцент на глаза, а губы покрасила в светло-коричневый цвет.

"Детка", "Самое красивое трио", "Первая", "Детка, ты милая", "Хорошенькая Ким", "Ты удивительная", - написали поклонники в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашьян засветила грудь, показав фото с косметической маской на лице.

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