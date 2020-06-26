"Горячая!": Ким Кардашьян позировала в облегающем боди без белья на пикантных фото
Американская светская львица Ким Кардашьян-Уэст порадовала поклонников снимками в облегающих нарядах собственного бренда нижнего белья Skims.
Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.
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39-летняя знаменитость сфотографировалась сидя на полу в боди в тон кожи, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Помимо этого, Кардашьян попозировала в корректирующем комплекте нижнего белья того же цвета, состоящего из бюстгальтера и шорт с завышенной талией.
Подписчики восхитились фигурой звезды, назвав ее «горячей». «В этих кадрах мне нравится все», «От тебя захватывает дух, Ким!», «Какая же ты милая», «Одна из самых горячих женщин», — комментировали поклонники.
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