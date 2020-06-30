Ким Кардашьян засветила роскошную грудь в соблазнительном топе

Актриса предстала в откровенном топике.

Актриса Ким Кардашьян опубликовала в инста-сториз видео, на котором она предстала в оранжевом откровенном топике.

На кадрах видно Кардашьян только до поясницы. Девушка одела оранжевый топ с закрытыми плечами. Стоит отметить, что этот топ не надевается как майка, а застегивается как бюстгальтер. Спереди он имеет четыре кнопки, но звезда предпочла застегнуть только одну нижнюю.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным снимком на ранчо.

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