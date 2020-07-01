Кендалл Дженнер в белоснежном образе показала поклонникам своего любимца (фото)
06:22, 01 июля 2020Звезды
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"Вырастила модель", - пошутила Кендалл в публикации.
Топ-модель поделилась кадрами из новой фотосессии / Фото Instagram Кендалл Дженнер
Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась кадром из фотосессии, где она позирует в компании черного добермана.
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На фото модель позирует в белоснежном костюме, держа за поводок своего домашнего любимца на страничке в Instagram.
"Вырастила модель", - пошутила Кендалл в публикации.
Как сообщал ранее УНИАН, Кендалл Дженнер в очень откровенном образе снялась в провокационной фотосессии.
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