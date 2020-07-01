Кендалл Дженнер в белоснежном образе показала поклонникам своего любимца (фото)

"Вырастила модель", - пошутила Кендалл в публикации.

Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась кадром из фотосессии, где она позирует в компании черного добермана.

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На фото модель позирует в белоснежном костюме, держа за поводок своего домашнего любимца на страничке в Instagram.

"Вырастила модель", - пошутила Кендалл в публикации.

Как сообщал ранее УНИАН, Кендалл Дженнер в очень откровенном образе снялась в провокационной фотосессии.

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