Такой образ модель подобрала для празднования Halloween.

Известная модель Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram новые фотографии со дня празднования Halloween.

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На снимках она предстала в образе другой модели Памелы Андерсон. Свои темные волосы она сменила на блонд, сделала тоненькие брови и нанесла макияж в точности как у Памелы.

Стоит отметить, что стилист у Кендалл настоящий профессионал. Ведь девушек вообще не отличить. Буквально за несколько часов фото набрали почти два миллиона лайков.

Кто такая Кендалл Дженнер:

Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния

По материнской стороне является единоутробной сестрой Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян

В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл «модной иконой десятилетия»

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Автор: Диана Могилевич