Модель показала фото / instagram.com/kendalljenner
Известная модель Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram новые фотографии со дня празднования Halloween.
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На снимках она предстала в образе другой модели Памелы Андерсон. Свои темные волосы она сменила на блонд, сделала тоненькие брови и нанесла макияж в точности как у Памелы.
Стоит отметить, что стилист у Кендалл настоящий профессионал. Ведь девушек вообще не отличить. Буквально за несколько часов фото набрали почти два миллиона лайков.
Модель показала фото / instagram.com/kendalljenner
Кто такая Кендалл Дженнер:
- Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния
- По материнской стороне является единоутробной сестрой Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян
- В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл «модной иконой десятилетия»
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