Украинская певица Ирина Билык поделилась советом, что делать, когда мужчина уходит к другой.
В Instagram-сторис исполнительница ответила на соответствующий вопрос подписчицы:
"Мужчина ушел к другой, не могу пережить, сравниваю себя с ней постоянно".
Билык посоветовала обдумать план новой жизни и совершенствоваться.
"Соберитесь с силами, жизнь не заканчивается. Все еще впереди. Ваш человек вас обязательно встретит. Не суетитесь, обдумайте план новой жизни, – отметила певица. – Усовершенствуйтесь, и результат не заставит себя долго ждать".
При этом она "пообещала", что каждый новый мужчина всегда лучше предыдущего.
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