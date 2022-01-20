Певицу спросили, как быть, когда возлюбленный уходит к другой.

Украинская певица Ирина Билык поделилась советом, что делать, когда мужчина уходит к другой.

В Instagram-сторис исполнительница ответила на соответствующий вопрос подписчицы:

"Мужчина ушел к другой, не могу пережить, сравниваю себя с ней постоянно".

Билык посоветовала обдумать план новой жизни и совершенствоваться.

"Соберитесь с силами, жизнь не заканчивается. Все еще впереди. Ваш человек вас обязательно встретит. Не суетитесь, обдумайте план новой жизни, – отметила певица. – Усовершенствуйтесь, и результат не заставит себя долго ждать".

При этом она "пообещала", что каждый новый мужчина всегда лучше предыдущего.

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