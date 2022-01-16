Певица устроила себе необычную фотосессию.

Украинская певица Ирина Билык снялась в новой фотосессии. Звезда предстала в кадре в байкерских вещах, сапожках на каблуках, а также накинула на плечо мех.

В таком образе и с ярким макияжем Билык сидит на мотоцикле и томно смотрит в камеру. Поклонникам очень понравились эти фотографии, поэтому они забросали певицу комплиментами.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала утреннее фото с обнаженным Дантесом"На этих двух фотографиях все идеально", "Какой у вас интересный образ на этом фото", "Супер", "Круто", "Эти снимки какого года? Вы великолепны!", "Гордая красавица с высоко поднятой головой", "Красота неописуемая", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Ирина Билык впервые показала шикарную квартиру с видом на море.

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