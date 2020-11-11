Модель показала забавное фото.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в мини-платье с интересным принтом. Особенностью этого платья является то, что под грудью там широкий вырез. Наверное, Кайли хотела показать себя с лучшей стороны, а получилось как всегда. В итоге грудь выпала. И совсем непонятно, то ли это формы у нее очень пышные, то ли платье на несколько размеров меньше.

Также стоит отметить, что девушка перекрасилась в блонд. Фанаты оценили смену прически и оставили позитивные отзывы.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич