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Кайли Дженнер засветила торчащие соски в секси-платье

14:21, 06 июля 2020
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Кайли засветила грудь / фото instagram.com/kyliejenner

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На снимке Кайли сидит на кровати, выдвинув одну ногу вперед. На ней надето облегающее платье бежевого цвета. Стоит отметить, что платье надето на голое тело, так как отчетливо видно торчащие соски модели.

Дополнили сексуальный образ модные тапки этого лета и золотисто-серебристые браслеты, которые сделали яркий акцент. 

Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер засветила пышную грудь в секси-боди.

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