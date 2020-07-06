Кайли Дженнер засветила торчащие соски в секси-платье

Модель показала новое фото.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в ультраоблегающем платье.

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На снимке Кайли сидит на кровати, выдвинув одну ногу вперед. На ней надето облегающее платье бежевого цвета. Стоит отметить, что платье надето на голое тело, так как отчетливо видно торчащие соски модели.

Дополнили сексуальный образ модные тапки этого лета и золотисто-серебристые браслеты, которые сделали яркий акцент.

Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер засветила пышную грудь в секси-боди.

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