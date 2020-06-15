Катя Осадчая поразила своей стройностью, позируя на яхте

Телеведущая показала стройную фигуру в купальнике.

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в Instagram фотографиями со своего отдыха с семьей на Днепре.

На снимке Осадчая позирует в купальнике-бандо черного цвета. Изысканности купальнику добавила белая полоска. На шее телеведущей красовалось украшение из золота.

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Звезда рассказала, что ранее в такое время года она отдыхала на море, но сейчас это невозможно из-за карантина.

"Лето - время фотографий в купальнике. Летом, короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предвкушением предстоящего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи. Будьте здоровы!" - написала ведущая.

Как сообщал УНИАН, ранее певица Вера Кекелия похвасталась фигурой спустя полтора месяца после родов.

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