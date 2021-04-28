У телеведущей заметили округлившийся животик.

Перед финалом вокального шоу "Голос страны" телеведущий Юрий Горбунов запостил в Instagram фотографию со своей супругой Екатериной Осадчей.

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На снимке "светская" телеведущая предстала в черном длинном платье с вышивкой из стразов. При этом ее сфотографировали с такого ракурса, что видно округлившийся животик.

В связи с этим фанаты заподозрили Катю в беременности. Под комментариями они начали расспрашивать пару о возможном пополнении в семье.

"Катя беременна?", "Мне одной кажется, что Катя в положении?", - пишут фанаты.

Отметим, что у Осадчей уже есть сын от предыдущего брака и один совместный ребенок с Горбуновым.

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Автор: Диана Могилевич