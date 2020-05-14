"Девочка в 36!": известная телеведущая поразила молодостью без макияжа (фото)

Катя Осадчая покоряет отдохнувшим видом.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов все еще находятся на домашней изоляции.

Украинская телеведущая старается как можно чаще публиковать новые фото и видео. К примеру, звездная пара ведущих во время карантина начала активно изучать красоты Киевской области. Катя и Юра призывают каждого по мере возможностей развивать внутренний туризм в Украине.

Но и просто расслабленные снимки с уютных домашних образах также присутствуют в сетях телеведущей.

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На днях Осадчая опубликовала новое солнечное селфи. При этом на лице 36-летней телеведущей - ни грамма макияжа! Катя в синем джемпере греется под лучами солнца. Лицо она прикрыла соломенной шляпкой - всегда актуальный летний аксессуар!

“На сонці в светрі - травень”, - с юмором подписала фото телеведущая, имея в виду, что на улице еще не так и тепло, как хотелось бы.

Кстати, до этого ведущая “Светской жизни” показала фото в другом образе. В кадре теледива позирует в удобном спортивном костюме сочного оранжевого оттенка. Уютный домашний образ дополняют белые кроссовки. Волосы собраны в практичный хвост. И вновь - никакого макияжа.

"Постепенного выхода из карантина требует и автомобиль. Отправляю свой на ТО и дезинфекцию. Техсервис, по вашему желанию и с соблюдением всех требований безопасности, может и сейчас, как и в течение карантина, забрать авто из-под дома и туда же вернуть после всех процедур, а также обязательной дезинфекции воздушных фильтров. Будьте здоровыми и берегите себя и окружающих! " - призывает телеведущая.